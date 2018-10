Desatadas confesiones sexuales de Sol Pérez

Sol Pérez habló en su programa Online, de Canal KZO, sobre sus preferencias a la hora del sexo. La ex chica del climade batió junto a Angie Balbiani, Flavio Azzaro y la sex coach Mariela Tesler.

La charla tuvo reflexiones sobre el distinto accionar de los hombres y mujeres en ese momento íntimo, que a veces puede ser demasiado rápido y sin conexión. Debido a esto, Tesler aseguró que “hay que bajar un cambio, porque masticamos, tragamos cosas…“, lo que desató la risa de los presentes por el claro doble sentido de la última parte de la frase.

Allí Sol dijo: “Yo acarició un montón, soy gauchita”, aunque también aclaró que no se siente cómoda con el sexo en la primera cita. “En la primera cita no te doy nada. A mi no me gusta”, explicó.

Consultando a la sex coach, Sol aprovechó para hacer confesiones.“¿Qué pasa si estás teniendo relaciones y se le baja? Me ha pasado…me ha pasado que nunca se le suba”, reveló la rubia, a lo que la sexóloga aconsejó no buscar un sexo de competición con el orgasmo como una meta.

En cuanto al orgasmo masculino, Sol prefiere que el hombre “lo sienta y que sea cuando tenga que ser y no tanto manejarlo”.

La participante del Bailando también reveló cuándo y cómo fue su debut sexual. “Debuté a los 18. Es más, tuve un novio durante tres años y no le toqué un pelo. No estaba preparada. Mi mamá me decía que tenía que estar preparada y yo sentía que no estaba preparada”, aseguró.

Contó sus sensaciones: “Yo tenía un tremendo cagazo que casi me infarto ahí (…) no la pasé nada bien”, y aprovechó para contar una divertida intimidad sobre su padre: “Yo tenía 20 años, hacía mucho tiempo que estaba de novia, él se me acercó y me empezó a acariciar la cabeza y yo dije ‘ay, se viene la pregunta…’, y me dice: ‘Mi amor, ¿vos seguís siendo virgen, no? Y yo le digo, ‘obvio, papi'”, explicó la conductora, agregando que para él, “ella es un bebé que no hace chanchadas”.

Fuente: Exitoína