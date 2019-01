Delgado respondió a las críticas de la foto en el baño con su novia

Hace unos meses que Francisco Delgado dejó la soltería y encontró el amor en los brazos de Manuela "Manu" Rentería.

Se trata de una relación por momentos a distancia ya que ella vive hace varios años en Cancún, México. Él ahora se encuentra instalado en ese país.

Lo cierto es que cuando están juntos la pasan muy bien y el ex Gran Hermano compartió una imagen en Instagram que da muestra de ello pero con un detalle hot.

En la selfie que Delgado compartió con sus seguidores junto a su novia en el baño, se puede ver cómo los seguidores no dejaron pasar el "descuido" que incluye la imagen. "Todo MUY normal por aquí con @mnrenteria", expresó él.

Lo cierto es que ante los comentarios que recibió esa imagen, el ex GH se volcó a Instagram con un nuevo posteo en respuesta a la repercusión que tuvo imagen.

"Acá no hay pezones. Acá hay dos personas que se ríen. Qué tienen para decir ahora los malintencionados de siempre", arrancó Delgado.

"Tan retrograda y destruida puede estar la sociedad que en la foto anterior son cientos las personas escandalizadas por una teta? Una teta loco! No sean boludos, no sean tan oscuros y dejen de lastimar opinando con tanta barbaridad. Entre otras cosas leí de una mujer: "Después que no se quejen cuando las violan", lanzó fuerte.



"Desnúdense al mundo y van a ver como todo cambia. Yo les deseo amor a todos, incluso a los garcas de siempre. Feliz año", cerró.

Fuente: Primicias Ya