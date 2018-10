Confirmado: negocian el regreso de Luis Miguel a Mendoza

Sin lugar a dudas Luis Miguel representa actualmente la obsesión de grandes productores sudamericanos. El fenómeno que genera su serie biográfica por Netflix lo transformó en una prioridad, intentando cerrar acuerdos para su desembarco el primer trimestre de 2019.

El renovado interés por su música ya se ve reflejado en el éxito de su nueva gira "México por siempre", que comenzó en febrero pasado y que sigue sumando actualmente fechas en Estados Unidos y México, postergando su regreso a Sudamérica, pensado inicialmente para diciembre de este año.

Quienes picaron en punta fueron los encargados del próximo Festival de Viña del Mar. Según fuentes consultadas por MDZ dentro de la productora T4F+Bizarro, responsable de la grilla del mítico festival internacional de Chile, el artista mexicano está confirmado para su regreso a la Quinta Vergara. La edición 2019 se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo dando lugar, ahora sí, a negociaciones concretas de parte de productores locales para su desembarco en Argentina.

La suba del dólar y la ciada del consumo: un combo fatal

Desde que comenzaron las negociaciones allá por principios de año, para una posible gira en diciembre, muchas cosas cambiaron. El boom de la serie, sumado al éxito de su tour por México y Estados Unidos, hicieron que el caché del artista subiera de US$ 700 mil dolares a US$ 900 mil por concierto (a diferencia de los US$ 400 mil dolares que cobró en su última visita en 2015).

A esto debemos agregarle negociaciones a un dólar de 20 pesos en marzo y un dólar actual que ronda los 40 pesos. La suba de la moneda norteamericana y la caída del consumo complican verdaderamente las negociaciones de varios productores locales que decidieron en su momento, por la inestabilidad económica, bajarse de la pulseada por el artista de "La incondicional".

Ahora que efectivamente el artista se presentará en Chile, un conocido productor marplatense (que supo hacer buenos negocios en épocas del kirchnerismo y es el dueño de una gran ticketera) recogió el guante.

Con este panorama de costos, para que una gira de esta magnitud sea rentable en Argentina necesita cerrar al menos un acuerdo de cinco conciertos (a mayor numero de fechas bajan algunos costos y aumentan algunos beneficios). Seguramente las prioridades a la hora de definir qué provincias formarán parte de esta gira por el país serán Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. El mes de marzo es el que se baraja con mayor fuerza. Aunque, según fuentes consultadas por MDZ, tanto en Córdoba como Mendoza ya se han "reservado por las dudas" fechas tentativas para marzo, abril y hasta mayo en el Orfeo Superdomo y Arena Maipú respectivamente.

En concreto, existen conversaciones avanzadas con los representantes de "Luismi" aunque todavía quedan algunos detalles por definir antes de dar por cerrado su aterrizaje a nuestro país, en ese sentido el factor económico también habría incidido en el retraso de las negociaciones. De confirmarse su regreso, que debería oficializarse entre noviembre y diciembre, sus seguidoras deberán pensar en un valor de entrada que rondaría los $5 mil pesos.