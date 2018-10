De Brito y Moria dispararon con todo contra Rial

Jorge Rial se encuentra alejado de la televisión porque decidió tomarse unos meses licencia. Sin embargo, se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde lanza algunas noticias a través de Twitter. "Meto más primicias del espectáculo por acá que 10 programas al aire. Nada. Eso", deslizó Rial mientras se encuentra en medio de una extendida licencia en la conducción de Intrusos.

Al ver su tweet, el periodista Ángel De Brito respondió: "Les hablan... Moria Casán, Luciana Salazar, Carla Conte, José María Listorti, Marcelo Polino, Laura Ubfal, Pia Shaw, Pilar Smith, Susana Roccasalvo".

Luego, Jorge le contestó: "A todos. No te hagas el boludo".

Y él le expresó: "No me di por aludido porque soy el que tiene más primicias".

No me di por aludido, porque soy el que tiene más primicias�� https://t.co/zPvH7UqwCc — ANGEL (@AngeldebritoOk) 4 de octubre de 2018

. Jorge volvió a contestar: "Haces mal. Deberías darte por aludido también".

. Acto seguido, Angel concluyó: "Hace unos días ¿no dijiste que no discutamos por primicias?. Seguro Damián Rojo lo recuerda".

Hace unos días, no dijiste que no discutamos por primicias?

Seguro @Rojodamian lo recuerda https://t.co/D9jC04e3i8 — ANGEL (@AngeldebritoOk) 4 de octubre de 2018

. En medio del fuego cruzado, Moria Casán, quien desde hace un tiempo reemplaza a Jorge Rial en la conducción de Intrusos, también disparó frente al mencionado tuit en el que Rial afirma "Meto más primicias del espectáculo por acá que 10 programas al aire".

"¡Guau, qué bueno primiciar por Twitter George, ja! Mañana venite a tu programa y yo me quedo en Le Loir hasta "Incorrectas". Ana Laura y Julián (N. de la R: productores de Intrusos) son excelentes, pero si primiciás y me dan un mediodía de relax se agradece", retrucó picante "La One".

Rial decidió tomarse unos meses de licencia de su programa en julio. En su perfil de Instagram, aclaró que los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: "Para rearmar construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. A nivel personal y profesional. Pero voy a volver. En 18 años nunca paré. Y sentí que era hora".

Fuente: Diario Show