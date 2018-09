De Brito escrachó a Mariana Brey con una foto desnuda

Mariana Brey incendió las redes este fin de semana por mostrarse haciendo yoga en ropa interior. Subió una foto a su cuenta de Instagram donde se la ve haciendo yoga en topless y con tan solo una bombacha como única prenda de vestir.

Esta foto generó una catarata de likes y comentarios, por lo que en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le consultó sobre sus costumbres a la hora de practicar esa disciplina.

“Hago yoga desnuda y al que no le gusta, que no me siga. Sola en casa y también grupal“, explicó Brey, aunque se encargó de aclarar que en las sesiones grupales sí utiliza ropa.

“Tengo una foto más que no la subí, que es sin bombacha“, reveló la panelista. Ella se la mostró a De Brito y él decidió mostrarla al aire en el programa de El Trece.

Horas más tarde, para deleite de sus seguidores, Mariana Brey subió la foto a su cuenta.

Fuente: Exitoína