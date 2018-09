Darín desafió a Bertuccelli: "Estoy esperando que especifique qué le hice"

Ricardo Darín volvió a hablar de la delicada acusación que le hiciera Valeria Bertuccelli. La actriz aseguró haber sufrido destratos por parte de su compañero de elenco en la obra en Escenas de la vida conyugal y desató un enorme escándalo mediático.

Tras arrepentirse de haberle pedido disculpas públicas por un hecho privado, el actor redobló la apuesta y lanzó un desafío público a Bertuccelli. "Ella dijo que en algún momento va a hablar más sobre lo que vivió? Me parece perfecto. Acá estamos esperando que especifique qué monstruosidad le hice yo para que exija que le pida disculpas pública por un hecho privado", disparó Darín en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina.

Por su parte, el productor de la obra Lino Patalano también sumó su definitivo testimonio. "Valeria terminó en el Maipo sin ningún problema, con una fiesta donde brindamos todos, junto a la familia de ambos. No fue maltrato lo que ella dijo, sino destrato. ¿Sabés lo que es destrato? No darle bola. Y en eso ¿quién se puede meter? Si alguien no te da bola, no te da bola".

Luego, le consultaron por la versión de que Bertuccelli se había enamorado de Darín. "Yo que sé. El destrato es cuando alguien no te trata. Y yo veía que en el escenario se trataban muy bien", había completado.