Cris Morena habló de los días previos a la muerte de Romina Yan

Cris Morena anunció en Morfi que iba a contar algo que nunca había expresado en televisión. Se refería a lo que ocurrió el mes previo a la muerte de Romina Yan, quien falleció el 28 septiembre de 2010 de un paro cardiorrespiratorio.

"Todo ese año fue de terror", dijo la productora, y Damián de Santo le preguntó si había sentido algo "extraño" antes de la muerte de Romina.

"Todo el año, escribía cosas de muerte. Y fue uno de mis mejores años laborales… Pero la sensación (que tenía) no era con Romina y con Tomás (Yankelevich), era una sensación de que me estaba muriendo y no entendía por qué", contó Cris Morena.

Y siguió: "Mis hijos me hicieron una reunión en la psicóloga de Ro, un mes antes de que pasara lo de Ro. Yo estaba en pleno teatro y fue antes de que falleciera Macana, que era nuestro musicalizador, con quien trabajé durante 25 años. Estábamos en pleno teatro y se murió de golpe. Yo casi me muero. Dije 'es esto'. Pero después dije 'esto no es lo peor que iba a pasar'. Macana murió un mes antes que Romina, así, también, de golpe".

"Romina estaba muy tirada para atrás, muy enojada. '¿Vos te querés matar, mamá? Porque estás trabajando como una bestia. ¿No te das cuenta?', me decía. Y yo la miraba y le respondía que no. Pero ella me decía 'si vos te querés matar, tomá la decisión, si te vas a matar'. Mirá el tema, lo que fue un mes antes…", cerró.