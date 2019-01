Conocé al "marginal" que será candidato a diputado en Salta

Roly Serrano analizó el gran año que tuvo gracias a El Sapo, el personaje al que le dio vida en El Marginal 2. "Fue una perla para cerrar una etapa. No porque empiece otra, porque esto sigue, sino porque fue una hermosa circunstancia que disfruto y la vivo con la mayor felicidad del mundo", aseguró en una entrevista exclusiva con Teleshow.

Además, el actor adelantó que será parte de la tercera temporada de la ficción de Underground. "Pero a El Sapo lo mataron así que habrá que ver cómo vuelve", dijo sin querer contar más detalles.

De esa forma, trabajó en la composición del villano de la segunda temporada de El Marginal y que tendrá algunos capítulos en la tercera: "Dentro de esa cárcel, de alguna manera, El Sapo manejaba esa cosa del poder absoluto, de deshumanización, de que podía hacer lo que quería como si fuera un Dios".

Por otro lado, Serrano habló de las aspiraciones políticas que tiene para este 2019 en el que habrá elecciones. "Me voy a presentar como candidato a diputado en Salta con el peronismo", anunció y aclaró que no apoyará al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubeyen su carrera presidencial: "Opino que él representa otros intereses de los que a mí me gustaría representar".

"Yo quiero representar al que no tiene, al que le sacan…", agregó y continuó: "Soy parte de un equipo de gente en la que confío muchísimo y que ya está trabajando. Personas a las que apuesto porque pensamos lo mismo hace 30 años. Ahora se dio la posibilidad de que yo, quizás, pueda ayudar en este momento".

Por su parte, aseguró que el país necesita un cambio y se refirió al mandato de Cristina Fernández de Kirchner. "Con el Gobierno anterior aprendimos muchísimas cosas. Sobre todo, la verdad de cómo son las cosas. Quisiera ayudar en lo que más pueda y demostrar que se puede trabajar sin necesidad de meter la mano. Por el contrario, ayudando a quien necesita. Yo creo que sí se puede hacer. Confío de verdad, no con eufemismo", continuó.

"Tengo muchísimas ganas de ayudar. Siempre lo hice", destacó y explicó durante su carrera ha militado desde la Asociación Argentina de Actores con la creación de SAGAI(Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes). "Milito en lo que puedo y en la vida: me gusta ser consecuente con lo que pienso y con lo que digo. La gente que me conoce sabe quién soy. No hay dos Roly Serrano. Soy siempre el mismo", enfatizó Roly Serrano.