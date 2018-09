¿Con qué artista internacional tuvo un affaire Nicole Neumann?

Nicole Neumann reveló con qué figura internacional tuvo un romance fugaz. Se trata del bailarín español Joaquín Cortés, quien tuvo un affaire con la modelo en un hotel durante una estadía en Argentina.

"Estuvo bueno, sí. Siguió un tiempo medio a la distancia. Alguna vez lo dijeron, pero yo no lo confirmé", comentó Nicole en el programa Podemos hablar. "¿Fuiste al hotel?", indagó Andy Kusnetzoff.

"Sí, pero encapuchadísima, olvidate. Tapado, sombrero, pelo adentro. Nadie nos sacó", contestó ella. "Era ahora o nunca porque era un artista internacional y se iba, entonces, bueno… ", agregó.

Nicole no quiso decir el nombre, y antes de que se termine el programa Andy insistió, hasta que terminó adivinando. "¡Ya lo tengo! Es bailarín y español. Hay una sola persona muy conocida que salía con una modelo también muy famosa. No es mi rol decirlo, ella tampoco lo va a decir", comentó el conductor. Y finalmente, disimilando con que tenía tos, lanzó el nombre de Joaquín Cortés. Ella se rió y no lo negó.

Fuente: Rating Cero