¿Cómo sigue la denuncia de Thelma Fardin en Nicaragua?

El 11 de diciembre Thelma Fardin reveló que nueve años atrás (cuando tenía 16) había sido violada por Juan Darthés, el protagonista de la ficción Patito Feo, en la cual la joven actriz participaba.

En esa declaración Thelma explicó que primero quiso hacer la denuncia en Buenos Aires, pero como la violación se había cometido en Nicaragua tuvo que viajar a ese país y allí presentar los cargos en contra del actor.

Cuando el tema tomó estado público se supo que la justicia de Nicaragua entraba en feria judicial, y mientras tanto no se podía avanzar en la acusación. El 7 de enero concluyó la feria y, a partir de aquí, el proceso se va a acelerar.

Según publicó el sitio Teleshow, el abogado Fernando Burlando es quien dirige la defensa, y ya puso a trabajar al estudio del doctor Segré en Brasil, donde se encuentra Darhtés, y al del doctor Guevara en Nicaragua.

Con todas estas novedades faltaba la palabra de la representante legal de la actriz, Sabrina Cartabia. "Aún no se presentaron los abogados de la parte de Darthés -precisó Cartabia en diálogo con dicho medio-. Quizás se presenten en estos días en la causa, pero oficialmente nosotros no sabemos nada y no nos vamos a guiar por trascendidos periodísticos".

Al ser consultada sobre cómo marcha la causa, precisó: "No hay novedades por el momento, continúa la investigación. En cuanto haya alguna novedad daremos aviso a los medios". No obstante adelantó existe la posibilidad de que se tome declaración a los testigos en nuestro país para que luego sean incluidas en la causa que se tramita en Nicaragua.