Cómo Entrenar a tu Dragón 3 será el final de la saga

En una entrevista con Entertainment Weekly, el director Dean DeBlois, encargado de la tercera película de Cómo Entrenar a tu Dragón, adelantó que se tratará del final de la franquicia. "Lo pensamos mucho tiempo y llegamos a lo que creemos será un modo agridulce de despedirse de estos personajes, pero el modo correcto. Entenderán por qué Hipo dice, como escucharon en el trailer, 'Había dragones cuando era niño'. Para el final de la película, habrán respondido la pregunta sobre qué pudo haber pasado con ellos".

How to Train Your Dragon: The Hidden World (2019) llegará a los cines de USA en marzo del año que viene.