Cinthia Fernández disparó contra Nicole y La China Suárez

Cinthia Fernández, flamante panelista de Los Ángeles de la mañana, se despachó sin filtro contra Nicole Neumann y La China Suárez. Con ambas, Cinthia tuvo problemas por un mismo tema y decidió decir, sin filtro, lo que piensa de ellas.

El conflicto más reciente de Cinthia fue con Nicole Neumann, quien le negó el saludo en un restaurante al descubrir que llevaba un vestido idéntico al que se había puesto ella. Sucedió que ambas famosas fueron a dos fiestas distintas en Punta del Este con la misma prenda en tono plateado. Luego, se cruzaron en el restaurante y Nicole, molesta, le dio vuelta la cara.

En Los Ángeles de la mañana, Cinthia detalló cómo ocurrieron los hechos y luego, recordó que en otra oportunidad, le había sucedido algo muy parecido con La China Suárez.

En referencia al episodio con Nicole en Punta del Este, Cinthia contó: "La fiesta de Gente fue el 28 y el dress code era metalizado. Es difícil, porque uno no tiene un vestido metalizado, no lo llevás en la valija. Fui a una casa muy conocida de allá, después del evento fuimos a comer, y me la encuentro a metros, quedamos cara a cara. Era imposible no saludarnos..". pero Nicole lo hizo posible: "Me miró y me corrió la cara. Yo dije ‘¡ma, sí!’. Yo estaba en el restaurante y estaba toda plateada, parecía una bola de boliche. Ella estaba también de plateado y era inevitable no vernos".

Respecto de la marca que le prestó el vestido, Cinthia comentó: "Me pidieron que borrara del posteo el nombre de la diseñadora. Me dijeron ‘tenemos problemas’. Después, caí que lo había usado ella (Nicole)... Con razón, me corrió la cara".

Connie Ansaldi, que estaba como invitada al programa, planteó que el error era de la marca que les prestó los vestido, por no llevar un control. Bastó que lo dijera para que Cinthia saltara: "¡Para mí. es un problema psicológico! Es un problema de seguridad. Para mi, se tiene que tratar".

Luego, recordó que ella había usado un vestido idéntico al de La China Suárez: "Sí, es la segunda vez que me pasa. Son chicas muy inseguras, todo bien".

"La China le mandó un mensaje terrible a la marca y los bloqueó. ¡Es un vestido que yo pedí! Es de una marca española que ella también copia, porque es la número uno en copiar".

Por si todo eso hubiera sido poco, añadió: "Además, personas con problemas oculares me dijeron ‘estás parecida a Pampita’. Lo peor que podían decir. Este medio es chico y las marcas nos visten a todas" y remató: "Si sos tan top, compralo y no te lo usa nadie".