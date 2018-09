Chino Darín mostró a su abuela fumando un porro

El jueves por la mañana falleció la actriz Roxana Reneé, la madre de Alejandra y Ricardo Darín y abuela del Clara, Antonia, Fausto y el “Chino” Darín. Para recordarla, el joven actor compartió una particular foto de su abuela donde se la ve con lo que parece ser un cigarrillo de marihuana en la mano.

“Reneé, abuela de avanzada! Una guerrera de alegría. Payasa combativa. Fuente de diversión inagotable. ¡Asi te recordaremos! Te celebramos hoy y siempre. Gracias ”, escribió el “Chino” junto a la imagen.

En los comentarios, los seguidores del actor le dieron el pésame y más de uno preguntó si la abuela fumaba marihuana. “¿Fumaba faso la abue?“, “Posta es un porro“, preguntaron los seguidores, mientras que otros lo dieron como algo seguro: “Alto churro”.

En 2015, Clara, la hija menor de Ricardo, reconoció que la familia vive abiertamente el consumo y la temática de la marihuana.

“Nos fumamos un porro en familia de vez en cuando; no es que todos los días pinta un porro. La gente se piensa que si sos proporro estás todo el día con la marihuana y no es así, ni siquiera es que lo necesitás, es algo social. No tiene nada de malo cuando está hablado y tenés el apoyo de tu familia”, había expresado.

