Chino Darín defendió a su padre ante la denuncia de acoso

El Chino Darín salió a defender a su padre Ricardo y a su madre, Florencia Bas, de las acusaciones de Romina Seferian, la joven que aseguró que fue acosada por el actor en 2011 durante una fiesta en la disco Rumi.

La mujer contó que el actor le "metió la mano por abajo de la calza" en frente de su mujer, y que ella, al ver eso, la atacó.

Siete años antes, en el canal América, Seferian se había referido a ese episodio de otro modo: sólo apuntó contra Bas por un supuesto ataque de celos al verlos charlar. Ayer, en Instagram, también acusó a Darín, y dijo lo mismo en Incorrectas.

Al escuchar la entrevista de Moria Casán a la modelo, el actor escribió dos tuits. "Estuve ahí y NO fue eso lo que pasó. Tampoco fué como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que 'es todo un caballero'. Búsquenlo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después", aseguró.

El actor también respondió a seguidores que lo cuestionaron. "No estoy bancando a una piba, no te confundas. Las pibas no necesitan que yo las 'banque'. Las respeto y eso es suficiente. Estoy expresándome a favor de un movimiento que considero necesario; manifestando cosas que pienso, admiro, detesto y celebro de verdad", afirmó.

Además, repitió que él era testigo de lo sucedido: "No es todo lo mismo. No es una religión. Hay cosas que sé y puedo dar testimonio, y hay otras cosas que creo y pienso y puedo defender desde mi lugar. Pero repito: No es todo lo mismo".