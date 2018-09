Cecilia Roth: "Haber contado que me violaron me hizo bien"

A principios de año, Cecilia Roth sorprendió al contar en el ciclo radial Perros de la calle que fue violada muchos años atrás por un periodista español en Madrid. "Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'vení, charlemos'. Fuimos a su casa y 'no' es 'no'. Pero parece que a veces 'no' puede ser 'sí'. 'Pero si tenés ganas…' Y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente".

Anoche, cara a cara con Andy Kusnetzoff, a quien le había confesado el hecho, volvió a hablar al respecto: "Fue una negación de una situación que no pude curar. Me hizo bien contarlo en tu programa, nunca lo había hecho".

Según su testimonio, se animó a contarlo gracias a que "el feminismo tomó una potencia más importante y más masiva".

"Ni me acuerdo del nombre de esa persona, es una locura. Creo que somos muchas las que hemos padecido estas situaciones, hablándolo con amigas y no tan amigas. Creo que todas hemos pasado por situaciones de semi acoso o de acoso. Incluso de violaciones disfrazadas de otra cosa, porque en mi caso era una persona con la que supuestamente tenía confianza y se suponía que no se iba a aprovechar de mi vulnerabilidad", dijo.

En ese sentido, agregó: "Ese día me fui a mi casa y no volví a hablar con él nunca más. Fue hace muchos años. Me llamaron de España para preguntarme quién era, porque era un periodista, pero no me acuerdo el nombre del tipo con el que viví esta situación espantosa ¡Si lo recordara lo diría! No creo que lo recuerde nunca…"

