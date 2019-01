Casero: "Es tan terrible acusar a una persona como violar"

Alfredo Casero visitó Los Ángeles de la Mañana (El Trece), donde además de recorrer su extensa carrera, se expresó acerca de la denuncia por violación que le realizó Thelma Fardin a Juan Darthés.

"Es tan terrible acusar a una persona como violar a una persona. Uno tiene que ser condescendiente con la ley. Uno no puede salir a linchar. Si hiciste una cagada tenés que ir preso, cometelá, vas preso", declaró el actor en la entrevista.

El actor, que dijo que quiere a Calu Rivero, afirmó creer en que "no hay que caer en inequidades". "Tenemos bastante inequidades. No hay justicia. No habló ni a favor o en contra de alguien. Me duele cuando cualquier cosa se convierte en una militancia, porque pierde profundamente lo humano, y estamos hablando de cosas humanas y profundas, que le pegan a todo el mundo", sentenció.

"Yo no mandaría una hija sola a Nicaragua, pero yo pienso para mí", aseguró Casero, en referencia al lugar donde ocurrieron los hechos narrados por Thelma en su denuncia contra Darthés.

Si sos víctima de violencia de género comunicate con el 144, una línea gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: Exitoína