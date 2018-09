Cantante internacional pidió una noche con Sol Pérez

Sol Pérez hace rato que se convirtió en una de las mujeres del momento. Sin embargo, su belleza no solo cautiva a los hombres argentinos sino que rompe con las fronteras y llegó a enamorar a uno de los artistas internacionales más importantes de este momento.

Según supo Exitoina, el cantante Nicky Jam, quien se presentará con su show en el estadio GEBA este jueves 20 de septiembre, pidió a su entorno más cercano que le consigan el número de teléfono de Sol.

El artista urbano expresó su interés por la ex “chica del clima” y quiere invitarla a cenar en su hotel este miércoles, la noche previa a la presentación ante sus seguidores. Por el momento, no trascendió si Sol aceptó o no el encuentro con el músico.

Para quienes no lo conozcan, Nicky Jam es uno de los artistas más destacados de los últimos años. Este 2018 arrasó con éxito Equis X -con el que superó el billón de views en YouTube– y fue elegido por la FIFA para ser el intérprete de la canción oficial del Mundial de Rusia, junto a Will Smith y Era Istrefi.

Alcanzando 25 años de carrera artística, Nicky Jam cuenta con un sinnúmero de hits en el top de las emisoras de radio en todo el mundo que lo convierten en el mayor exponente de la escena urbana, lo que lo lleva a participar en proyectos musicales con artistas mundiales como Enrique Iglesias, Daddy Yankee, J Balvin, entre otros.

En dialogó con el ciclo radial ShowAttack, Sol Pérez confirmó la noticia.

"Me invitaron al show con mis amigas. Y después me llegó que pidió mi celular para ir a cenar", contó Sol.

"Me preguntaron si le podían pasar mi número y dije que sí, que no había problema pero no hay chances que vaya a cenar sola con él. Les dije que sí iba pero con amigas. Cena con amigas es más descontracturado", agregó.

"Sí, lo quiero conocer, me gusta su música pero de ahí a que pase algo está muy lejos. Me tiene que conquistar", aclaró la rubia.

Finalmente, reveló la receta para que el artista pueda llegar a conquistarla: "Si Nicky Jam me dedica un tema y me lo canta, me caso".

Fuentes: Exitoína y Primicias Ya