Candelaria Ruggeri presentó en sociedad a su nuevo novio

Cande Ruggeri aprovechó estas fiestas no solo para festejar con los suyos sino también para presentar en sociedad a su nuevo novio.

Se trata de Nicolás Maccari, un joven emprendedor ligado al mundo del deporte que fue parte de la celebración que la familia del ex capitán de la Selección Argentina realizó en la casa del country de Pilar donde viven.

"Navidad así", escribió la conductora junto a una foto donde se la ve abrazada a su nueva pareja. Además, la ex participante del Bailando compartió una imagen junto a todo el clan familiar y otra con parte de los invitados en una serie de poses divertidas.

La publicación sorprendió a sus seguidores, ya que a Cande no se le conocía una relación desde su ruptura con el futbolista Lautaro Rinaldi, en julio pasado.

"Después están todas las minitas que se le tiran encima, que lo empiezan a seguir, y no me gusta", explicó durante su paso por ShowMatch cuando la consultaron por qué no mostraba a su ex pareja en las redes sociales.