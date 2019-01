Calu Rivero reveló más detalles de su experiencia laboral con Juan Darthés

Calu Rivero volvió a hablar de las situaciones que tuvo que vivir con Juan Darthés durante las grabaciones de "Dulce amor" en 2012.

"Esto sucedía frente a las cámaras, eso es lo peor. Jugaba con tu trabajo. En ese momento no pude exponerlo enfrente de todos y frenarlo, yo siempre intenté cuidar lo que pasaba, pero hablándolo con mi psicóloga me di cuenta de que fue mi dignidad la que dijo `hasta acá llegué´. Por eso me fui y eso es lo que me mantuvo fuerte", afirmó la actriz en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y recordó: "Mis amigos me propusieron que me coma un ajo antes de ir a grabar. La situación se volvió constante, no paraba. Yo le decía que no lo haga más y lo hacía, a pesar de que yo confiaba que no lo iba a hacer más".

"Con tal sólo mirar a la maquilladora, que era catamarqueña también, con una sola mirada entendía que necesitaba ayuda y se quedaba conmigo hasta que tuviera que volver a grabar", añadió.

Y aseguró sobre su lucha personal: "Mi triunfo por sobre todas las cosas, mi batalla ganada es volver a un set y poder sentirme cómoda. Volver de esta manera. Volví al lugar del que nunca debí irme. Cambió todo en Argentina y sigue cambiando en las nuevas generaciones".

Fuente: Primicias Ya