Calu Rivero habló tras las fallida audiencia con Juan Darthés

Calu Rivero concurrió esta mañana a la audiencia de conciliación en la causa que le inició Juan Darthés por "daños y perjuicios" luego de que la actriz lo denunció por acoso sexual, pero el actor no se presentó.

El abogado de Rivero aseguró que la ausencia injustificada del actor lo compromete en la causa. "Lo único que quiero es que la bronca no me domine. Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés. Que la otra parte no esté me genere mucha indignación. Me emociona, siento que es un día en que la mujer ganó y me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo. Quiero que haya hechos. Estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país", afirmó Calu a la salida de Tribunales.

La causa comenzó hace poco más de un año, luego de que Darthés acusara a la actriz de "manchar su buen nombre y honor".

Así, el 24 de noviembre de 2017, tuvieron su primera audiencia de mediación. Pocos días antes, Rivero había hablado por primera vez de su repentina salida de la novela Dulce Amor, en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.

