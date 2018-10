Bono pone en duda el futuro de U2: ¿se terminaron las giras?

U2 es una de las bandas más importantes del planeta. Ahora, en una reciente entrevista con The Sunday Times, Bono reconoció que no sabe si habrá otra gira del grupo y habló sobre los problemas de salud que tuvo.

"Tuve un momento importante en mi vida reciente en el que casi dejo de existir. No quiero hablar sobre ello, fue bastante serio", destacó el músico de 58 años. Todo ese momento complicado inspiró el último trabajo de U2, Songs of Experience (2017).

"No puedo hacer todo lo que hacía. En las giras previas, me podía reunir con un centenar de legisladores entre los conciertos y ahora no puedo. Esta gira particularmente es muy exigente. Cuando tenés un encuentro cara a cara con tu propia muerte, llegas a un punto en tu vida en el que te preguntas dónde estás yendo", reflexionó, poniendo en duda si existirá una nueva gira de U2.

Recordemos que en octubre del año pasado, la banda irlandesa pasó por Argentina, donde una multitud los vio en sus shows en el Estadio Único de La Plata. Fue como parte de celebración por los 30 años de su exitoso disco, The Joshua Tree.