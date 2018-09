Bailando: el apasionado aquadance de Jimena Barón

Una de las participantes más queridas de Bailando por un sueño es Jimena Barón, que debido a su reciente soltería siempre tiene mucho para hablar en las previas. Pero esta vez lo que llamó la atención no fue ningún rumor de romance, sino el apasionado beso que se dio con su bailarín.



A pesar de su miedo a lesionarse en el Aquadance, Jimena dejó todo en la pista. Junto a Mauro Caiazza, la actriz hizo una compleja coreografía, sexy y romántica, que tuvo como broche de oro un largo e intenso beso.

Como era de esperarse, el jurado hizo comentarios sobre ese cierre, sobre todo por la fama de galán que tiene el bailarín. Ángel de Brito fue el primero en darles pulgar arriba: “Me gustó la coreo. Muy sexy, fue distinto, no los vi resbalarse mucho, muy prolijo y sexy”, comentó y les puso un 7.



Laurita Fernández, que en esta ronda tiene el voto secreto, también los felicitó: “Me encantó el efecto visual. No hace falta estar en bolas para dar sexy, se vio sexy, erótico. Hicieron trucos muy difíciles”. En la misma sintonía, Flor Peña fue bien directa: “¡Me calenté! Me pareció el primer Aquadance caliente. Son una pareja que da ganas de verlos juntos, o por lo menos un rato”, y los puntuó con un 9.



En el ritmo anterior, Marcelo Polino le había pedido a la pareja que demostrara más alegría y conexión. Al parecer, los participantes siguieron el consejo del jurado: “Tomaron al pie de la letra lo de la calentura, me gusta que escuchen al jurado. Me gustó la conexión entre ustedes, me encantó”, y coronó la devolución con un 7.