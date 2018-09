"Bailando 2018": El Pollo Álvarez estrenó el "0" de Marcelo Polino

El Pollo Álvarez debutó finalmente en la pista del Bailando 2018 junto a la bailarina Yamila Ramírez. Y, aunque venía muy confiando con su performance en el disco, el conductor no cosechó muy buenas críticas del jurado.

"Durísimo lo que vi", le dijo Ángel de Brito, quien marcó un error en los trucos y le puso un "2". Después llegó el turno de Laurita Fernández, quien le dijo: "Bailando eras como una oruga a punto de convertirse en mariposa", para luego ponerle un "5". Y entonces tomó la palabra Florencia Peña, quien señaló: "Hubo una especie de renacuajo destartalado cuando intentaste hacer una medialuna mojada en café con leche", y le dio su voto secreto.

Entonces tomó el micrófono Marcelo Polino, quien aseguró: "No pensé que esto iba a pasar tan rápido", adelantando una devolución negativa. "Me daba tensión verlos, no había disfrute. Es el primer disgusto del año", dijo poniendo su primer "0" del año.

En ese momento, Marcelo Tinelli aventuró que el Pollo podía llegar a quedar sentenciado. Enseguida, el coach de la pareja, Quique Pérez, pidió que se utilice el BAR-SM (Bailando Assistant Referee ShowMatch). Y Fede Hoppe, como miembro de la producción del programa, le dio la autorización.

Fue así como, después de deliberar con sus vocales, Mariela Anchipi, Jorgito Moliners y Lourdes Sánchez dio su devolución. "Con respecto a lo que dijo Ángel de Brito, los trucos salieron todos perfectos. Sin ser bailarín, el Pollo es un gran partenaire: no dejó caer a la bailarina y mantuvo la sonrisa todo el tiempo. ¡Perfecto!", dijo. Y luego le mostró las imágenes a Tinelli, como para avalar sus palabras.

En conclusión, el BAR-SM le subió un punto a la pareja del Pollo, que sumó un total de 8. Y quedó en claro que, entre los miembros del Jurado y ellos está todo muy mal.

Fuente: Teleshow