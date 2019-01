Bafta 2019: estos son todos los nominados

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) reveló hoy las nominaciones a los galardones de cine más importantes de la industria de ese país, una ceremonia previa a los Oscar que vivirá su edición número 72 el próximo 10 de febrero.

Roma, del mexicano Alfonso Cuarón y Nace una estrella, protagonizada por Lady Gaga, lucharán por conseguir el premio a la mejor película en los BAFTA 2019 junto a El infiltrado del KKKlan, La favorita y Green Book.



Película

El infiltrado del KKKlan

La favorita

Green Book: una amistad sin fronteras

Roma

Nace una estrella

Película británica

Beast

Bohemian Rhapsody

La favorita

McQueen Stan & Ollie

You Were Never Really Here

Film debut de un director, guionista o productor británico

Apostasy

Beast

A Cambodian

Spring

Pili

Ray & Liz

Película en idioma no inglés

Cafarnaúm

Cold War

Dogman

Roma

Shoplifters

Nominated for Film Not in the English Language ����



Capernaum

Cold War

Dogman

Roma

Shoplifters#EEBAFTAs pic.twitter.com/GSJAZPzORB — BAFTA (@BAFTA) 9 de enero de 2019

Documental

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

Película animada

Los increíbles 2

Isla de perros

Spider-Man: Un nuevo universo

Director

Spike Lee, El infiltrado del KKKlan

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, por La favorita

Alfonso Cuarón, Roma

Bradley Cooper, Nace una estrella

Guión original

Janusz Glowacki y Pawel Pawlikowski, Cold War

Deborah Davis y Tony McNamara, La favorita

Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga, Green Book

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, El vicepresidente

THE FAVOURITE leads the @BAFTA nominations with 12, including Best Film, Best Director, Best Actress and two Best Supporting Actresses pic.twitter.com/DoN5bM2Xa4 — Fox Searchlight UK (@SearchlightUK) 9 de enero de 2019

Guión adaptado

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel y Kevin Willmott, El infiltrado del KKKlan

Nicole Holofcener y Jeff Whitty, Can You Ever Forgive Me?

Josh Singer, El primer hombre en la Luna

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Bradley Cooper, Will Fetters y Eric Roth, Nace una estrella

Actriz

Glenn Close, La esposa

Lady Gaga, Nace una estrella

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman, La favorita

Viola Davis, Viudas

Actor

Bradley Cooper, Nace una estrella

Christian Bale, El vicepresidente

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Steve Coogan, Stan & Ollie

Viggo Mortensen, Green Book

Actriz de reparto

Amy Adams, El vicepresidente

Claire Foy, El primer hombre en la Luna

Emma Stone, La favorita

Margot Robbie por María, reina de Escocia

Rachel Weisz, La favorita

Actor de reparto

Adam Driver, El infiltrado del KKKlan

Mahershala Ali, Green Book

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, El vicepresidente

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Música original

Terence Blanchard, El infiltrado del KKKlan

Nicholas Britell, If Beale Street Could Talk

Alexandre Desplat, Isla de perros

Marc Shaiman, El regreso de Mary Poppins

Bradley Cooper, Lady Gaga y Lukas Nelson, Nace una estrella

Nominated for Original Music ����



BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

A Star Is Born#EEBAFTAs pic.twitter.com/QuLF5J53KL — BAFTA (@BAFTA) 9 de enero de 2019

Diseño de producción

Stuart Craig y Anna Pinnock, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

John Myhre y Gordon Sim, El regreso de Mary Poppins

Fiona Crombie y Alice Felton, La favorita

Nathan Crowley y Kathy Lucas, El primer hombre en la Luna

Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez, Roma

Revelación

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright