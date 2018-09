Babasónicos estrena "Cretino", su nueva canción

Después de presentar "La pregunta", Babasónicos vuelve a su versión más rockera con "Cretino", el segundo adelanto de "Discutible", su nuevo disco en cinco años que saldrá en octubre.

Luego de su exitosa gira de dos años presentando "Impuesto de Fe", Babasónicos regresó al formato eléctrico tras la experiencia de reversionar el repertorio de la banda en un álbum acústico registrado en vivo.

"Nuestro nuevo disco será realmente innovador. Volvimos a trabajar de una manera super intensa, logrando desdoblar la banda y volverla a armar. Tiene algo novedoso a tono a lo que estamos escuchando nosotros ahora. Variamos mucho la forma de composición y de estructura de las canciones. Obviamente está el gen Babasónicos, pero es un trabajo de estudio muy diferente a Romantisísmico. Si nuestros discos sos distintos a 18 meses de distancia entre ellos, imaginate a 5 años", nos contaba a MDZ Diego Uma sobre este nuevo trabajo de estudio.

Babasónicos

Por su parte, Adrían Dárgelos nos adelantaba la semana pasada en MDZ Radio algunos detalles sobre el nuevo material: "El disco es un nuevo esfuerzo por reinventarnos y definir claramente qué público queremos tener. La música no es solo una expresión, si fuese así no sería tan popular. Es un llamado un circulo de pertenencia. Es compartir un punto de vista estético, filosófico, conceptual con gente que no sabés dónde está".