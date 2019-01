Arranca la temporada de premios en el mundo del espectáculo

76a ENTREGA DE LOS GOLDEN GLOBES AWARDS

La ceremonia será el domingo 6 de enero a partir de las 21h. y estará conducida por los actores Sandra Oh y Andy Samberg. La cinta Vice, escrita y dirigida por Adam McKay, logró el mayor número de nominaciones (6), entre las que destacan Mejor Comedia o Musical, Mejor Dirección, Mejor Actor de Comedia o Musical (Christian Bale), Mejor Actor de Reparto (Sam Rockwell) y Mejor Actriz de Reparto (Amy Adams).

La película está centrada en el ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney. Sin embargo, la favorita para muchos especialistas es A Star is Born, que logró cinco nominaciones.

24ª CEREMONIA ANUAL DE LOS CRITICS CHOICE AWARDS

Más de 300 críticos norteamericanos se congregan para reconocer a los mayores logros del cine y la televisión en la última temporada, y es considerada como la aproximación más exacta de lo que ocurrirá en la entrega de los Oscar.

The Favourite lidera las menciones con 14 categorías en las que compite en el segmento de cine, mientras que The Americans, Escape at Dannemora y The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story son los favoritos en televisión con cinco nominaciones cada uno. La ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 13 de enero a las 21hs.

25a ENTREGA DE LOS SCREEN ACTORS GUILD AWARDS

Desde la primera premiación, en 1995, los miembros del Sindicato de Actores de Estados Unidos reconocen a sus pares por sus trabajos tanto en cine como en televisión.

La categoría cine es liderada por A Star is Born, con cuatro nominaciones, mientras que en televisión las preferencias corren de la mano de Ozark y The Marvelous Mrs. Maisel. La entrega podrá verse en vivo el domingo 27 de enero desde las 21hs.

61a ENTREGA DE LOS GRAMMY AWARDS

Los mayores reconocimientos al mundo de la música llegan cada año de la mano de los premios GRAMMY ®, ceremonia en la que más de 13 mil miembros de la Academia de la Grabación celebran a los músicos y artistas más representativos de la última temporada en cerca de 70 categorías. Este año, la ceremonia se traslada al Staples Center de Los Ángeles el domingo 10 de febrero. Por tercer año consecutivo, el anfitrión de la gala será James Corden.

Kendrick Lamar es el artista que más nominaciones obtuvo, mientras que Lady Gaga y Bradley Cooper competirán en cuatro categorías con la canción Shallow de la película A Star is Born.

Entre los latinos, el “Mejor disco de pop latino” tendrá como competidores a Pablo Alborán, Claudia Brant, Natalia Lafourcade, Raquel Sofía y Carlos Vives.

Para “Album Latino”, en tanto, buscarán un premio Alex Cuba, Juanes, La Santa Cecilia, Natalia Lafourcade y Los Macorinos, y Shakira. TNT transmitirá, en vivo desde Los Ángeles, el domingo 10 de febrero.

Fuente: Rating Cero