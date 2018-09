Ariana Grande, destrozada por la muerte de Mac Miller

A una semana de la muerte de Mac Miller, la cantante Ariana Grande, su ex, abrió su corazón y publicó un conmovedor mensaje junto a un video para despedirlo. “Te adoraba desde que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré”, expresó.

Apenas trascendió la noticia de la repentina muerte del rapero, que habría fallecido a causa de una sobredosis, sus fans cargaron contra Ariana, culpándola de todo. Luego de leer bestialidades como “Estoy seguro de que lo hizo pensando en ti”, “Vos sos el motivo”, “Vos lo hiciste”, “Es tu culpa”, la cantante decidió cerrar los comentarios en Instagram.

Cinco días atrás, Ariana publicó una imagen en blanco y negro de Mac Miller, sin agregar nada más.

Este viernes, la joven artista volvió a usar dicha red para publicar un video del rapero y dedicarle un conmovedor mensaje de despedida.

“Te adoraba desde que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. De verdad no puedo hacerme a la idea. Hablamos de esto (de la muerte). Demasiadas veces”, indicó Ariana en su post.

“Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer, fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo, por encima de todo. Siento mucho no haber podido arreglarlo o quitarte tu dolor. De verdad quería hacerlo”, agregó.

Luego describió al rapero como “El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció”. “Espero que ahora estés bien, descansa”, concluyó junto a un video que muestra uno de los momento divertidos que pasaron juntos.

Fuente: Exitoína