Araceli González: "No volvería a trabajar en Pol-Ka"

A mediados de 2017, la televisión argentina se vio envuelta en un escándalo con la filtración de un audio en las redes sociales en el que se la escuchaba a Araceli González quejándose de la cantidad de escenas que tenía que grabar mientras ella estaba trabajando en El Trece.

“Nadie puede seguir un ritmo de trabajo de tantos meses con la presión y la pi... en el ort... que desde que llegamos hasta que nos vamos la tenemos. A veces no puedo hacer pis, gorda. Esto es un Servicio Militar. La verdad, nunca viví una cosa igual", aseguraba Araceli en un audio que habría estado dirigido a una productora de Pol-ka.

Pasado el tiempo, la ex mujer de Adrián Suar mantiene su postura de no volver a compartir el equipo de trabajo con la productora creada por el gerente de programación del canal.

“No voy a volver a trabajar en Pol-Ka, ya no. No tengo nada que agradecerle a esa productora, fui parte en un momento, incluso del crecimiento pero ni me interesó ser la dueña”, afirmó la actriz aunque sin rencores con Suar, comentó: “Fui parte en la actuación porque era lindo trabajar en ese lugar que, en su momento, fue la productora que cambió la calidad de la televisión argentina. Fue maravilloso. Suar cambió la televisión argentina, es parte de su historia”.

Al ser consultada sobre los motivos de su decisión, en diálogo con Agarrate Catalina, expresó: “No volvería porque no tuve buena experiencia en este último tiempo, la salida de ese audio fue un destrato de la producción que hace que no me pueda sentir segura y cómoda. Siempre salí de la zona de confort y estaría yendo en contra de lo que realmente quiero para mí, ahora tengo mi propia productora, no es nada fácil pero ojalá salga bien”.

Fuente: Rating Cero