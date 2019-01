Angelina Jolie admitió que planea dedicarse a la política

Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California. Ronald Reagan, que antes de ser presidente de Estados Unidos fue actor; Glenda Jackson ganó dos Oscar antes de ser ministra de Transportes en el Reino Unido; y Clint Eastwood fue alcalde de Carmel by the sea. Entonces, ¿por qué no podría entonces Angelina Jolie dedicarse a la política?

Después de un 2018 marcado por el escándalo interminable con Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos, Jolie sorprendió con sus declaraciones en una entrevista que otorgó a la BBC.

Una de las actrices más populares del planeta admitió que algún día podría dedicarse a la política. De alguna forma, ya lo está haciendo con su ayuda a los refugiados y a las mujeres en conflicto. "Iré donde me necesiten", dijo.

"Si me hubieras preguntado hace 20 años, me hubiera reído", admitió. "No sé si estoy calificada, pero bromeo con que no sé si tengo un cadáver en mi armario", agregó.

Hay varias personas que podrían apoyarla y asesorarla para su posible incursión en el gobierno estadounidense, como su amiga y miembro de la británica Cámara de los Lores, la baronesa Arminka Helic.

Angelina conoció a Helic en 2012, durante su campaña para poner fin a la violencia sexual durante los conflictos bélicos. "Honestamente haré lo que sea que piense que realmente pueda hacer para un cambio y, en este momento, puedo trabajar con una agencia de la ONU. También puedo trabajar con gobiernos y también puedo trabajar con los militares. Estoy en un lugar muy interesante para poder lograr que se hagan muchas cosas sin un título, sin ideas políticas. Por ahora estoy tranquila".

"Angelina Presidenta de los Estados Unidos luego de Trump?", comenzó a circular la pregunta en redes sociales.

En febrero de 2017 la actriz arremetió contra el presidente de los Estados Unidos en un artículo de opinión publicado en la edición digital de The New York Times.

"Cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudades con sus responsabilidades internacionales. Pero nuestra respuesta debe medirse con base en hechos y no en respuesta al miedo", escribió. "Simplemente no es cierto que nuestras fronteras estén sobrepasadas o que los refugiados sean admitidos en Estados Unidos sin un estrecho escrutinio", sostuvo.

"Si creamos un grupo de refugiados de segunda clase, creyendo que los musulmanes merecen un menor grado de protección, avivamos el extremismo extranjero, mientras que en casa socavamos el ideal de diversidad deseado por demócratas y republicanos", agregó.

A fines de octubre Jolie fue acusada de ser agente de la CIA, tras su apoyo a los refugiados venezolanos en Perú. "Es una agente del Departamento de Estado... Son los instrumentos del imperialismo norteamericano. ¿Dónde está Venezuela? Seguro que ni siquiera lo sabes", desafió Diosdado Cabello, número dos de la cúpula bolivariana.