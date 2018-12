Andy Kusnetzoff: de ícono rebelde a maestro ciruela

En julio del año pasado, Andy Kusnetzoff aterrizó los sábados en la noche en la pantalla de Telefe con PH Podemos hablar, un programa con un formato similar al de Mirtha Legrand, que resultó ampliamente derrotada en el rating de este 2018 en competencia directa con el ex CQC.

Ambos ciclos han contado con invitados que han sido comensales tanto en Telefe como en El Trece. Pero las mediciones han resultado claramente favorables para Kusnetzoff, más que nada por dar en la tecla con el tono sábado. La propuesta que comanda Andy supo encontrar su as de triunfo desplazándose de la coyuntura política y social, a charlas que buscan - o mejor dicho hurgan - en la intimidad de las figuras convocadas, hasta dar con el momento emotivo y su correspondiente lección.

Kusnetzoff no ha ganado el rating por ser mejor conductor que Legrand, sino porque su producto es más dinámico. Él y sus invitados van pasando por distintos espacios de una suerte de casa trazada en un set de televisión, mientras que Mirtha va del escritorio donde muestra su vestido y sus joyas, a la mesa que comparte con sus comensales, y allí queda. Bloques como el dedicado a la consigna "trío sexual", han sido muy fructíferos en términos de puntos de rating para el platinado conductor, confirmando que su programa no triunfa por brillo propio, sino por la habilidad del equipo de producción a la hora de barajar condimentos atractivos para la noche del fin de semana.

El ex ladero de Mario Pergolini, que hoy termina su segunda temporada al frente de PH, ha renovado su perfil calzándose un molde que combina una impostada calidez con un seudo coqueteo con la provocación, remarcando que ya no es aquel notero invasivo de CQC, y a su vez constantando que tampoco se transformó en un conductor del todo descollante.

Dado que uno de los temas centrales del año, y particularmente de esta semana, ha tenido que ver con los abusos y la violencia de género, Kusnetzoff hace algunas semanas tuvo la baja de Calu Rivero porque la invitaron a compartir mesa con dos acusados por sus ex parejas, El Polaco y Fede Bal. Frente al revuelo mediático por la ausencia de la actriz, el conductor abordó el tema con el cantante y el actor sin profundizar ni interpelar demasiado.

A la hora de hablar sobre todo lo que erróneamente ha sido naturalizado a través de un larguísimo tiempo de patriarcado, Andy es capaz de saltar de la lección al escarnio. En agosto, Fabiana Cantilo reveló en PH que en el pasado agredió físicamente a varias ex parejas como consecuencia de su adicción a las drogas. "Les pegué a mis ex novios, a varios. Le pego solo a los hombres. Soy violenta porque vivo en otro mundo, o vivía", señaló la cantante en esa oportunidad. Para después agregar: "Con uno nos cagamos a trompadas, tipo soldado.... Soy una mujer golpeadora. El pibe estaba medio 'locardi', se sacó y nos cagamos a trompadas mal y varias veces". Y en el cierre de su testimonio, aseguró: "La violencia de género es de los dos lados. Yo no fui golpeada, yo los incitaba a que me golpeen. Lo debo confesar". Frente a los viscerales y complejos dichos de Cantilo, Kusnetzoff remarcó: "Hoy si tenés un pibe que te pega, tenés que denunciarlo. Aclaremos eso porque sino parece como algo muy normal". La acotación es pertinente con este presente en el que está labrando una ardua lucha por desterrar el machismo. Pero tanto en el caso de Fabiana Cantilo, como de varios invitados e invitadas que han planteado situaciones de violencia, el discurso de Andy no ha sido capaz de sobrepasar el manual de las formalidades.

Tal vez se trate de una expresión absolutamente sincera de su parte. O tal vez haya algo de acting o "mea culpa" por aquel chico avasallante que fue en otros tiempos. En ese sentido, el episodio de reconciliación en cámara con Anamá Ferreira, tras las acusaciones que le hizo la ex modelo por burlarse de ella durante años CQC, puede ser tan genuino como oportunista.

Llevará un tiempo para que diversas generaciones erradiquemos completamente el ADN patriarcal que nos atraviesa. Los medios de comunicación y las redes sociales son escenario de todo tipo de posturas y debates. Es clave que figuras que están al frente de programas adhieran al paradigma de cambio por una sociedad más justa e igualitaria. Pero no es necesario llegar al escarnio para dejar en claro ciertas premisas. Durante el sonado cruce entre la cantante Dalila y la modelo Rocío Guirao Díaz, la primera sostuvo que ella priorizó no exhibir su cuerpo o tener cualquier actitud que pueda incomodar a sus hijos, mientras que la segunda defendió su libertad a mostrarse como ella quiera, tanto en su trabajo profesional como en sus redes sociales.

Kusnetzoff se encargó de señalar que las mujeres no deben privarse de hacer lo que deseen, y tanto Guirao Díaz como la invitada Esther Goris, indicaron que justamente hay que trabajar sobre esos hijos, para que no naturalicen sus vidas desde una percepción machista. Hasta ese momento, la intervención de Andy fue atinada. Pero más tarde, en cada bloque se encargó de lanzar "en modo broma" dardos por los conceptos de una figura como Dalila, que logró hacerse un lugar en la machista escena de la música tropical. A medida que fueron avanzando los chascarrillos a la cantante por su falta de empatía con el feminismo, la lección devino en hostigamiento, que más tarde se completó con un fuerte ida y vuelta en las redes entre las protagonistas del debate.

Durante gran parte de este año, Andy Kusnetzoff logró duplicar en rating a Mirtha Legrand. En ambos programas, se han barajado temas y declaraciones polémicas. Obviamente, a la diva se le podrá reprochar que siempre se encarga de quedarse con la última palabra, a puro motor de interrupciones, estocadas sin filtro, y sonoros escándalos como el de Natacha Jaitt. Mirtha interpela, en varias ocasiones desde un repudiable punto de vista, pero sin el impostado escudo de lo políticamente correcto. Andy alecciona, como una suerte de maestro ciruela bajo el camuflaje de un tipo canchero.

Más allá de la preferencia de una u otra propuesta, La Chiqui persevera en un juego que tiene unos cuantos casilleros sombríos, pero que sin dudas es más honesto que el manual de formalidades que sigue el conductor de PH. En la mesa de Legrand han desfilado numerosos momentos de tensión con lamentables expresiones de la señorísima. A veces ella se ha retractado, apelando a disculpas que pueden resultar tan creíbles como falsas. A diferencia de cierta exactitud con la que se miden los puntos de rating, no hay indicador certero sobre los niveles de cinismo de los anfitriones de las noches de los sábados. Mirtha se caracteriza por su impronta incisiva e intolerante. Andy en cambio invita a la pluralidad de voces, bajo un título aparentemente inclusivo como el de Podemos Hablar, pero con el puntero siempre listo para dar una "bienintencionada lección", que puede derrapar en hostigamiento en cuestión de minutos.