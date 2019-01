Andrea Campbell: “Darthés me tocó la cola delante de su mujer”

Andrea Campbell, que tenía una relación de amistad con Juan Darthés y su mujer, María del Carmen Leone, reveló una incómoda situación que vivió con el actor hace aproximadamente 10 años.

“Una vez, en una cena de amigos, yo estaba de espaldas y él apareció, me dijo ‘vamos a comer’, y me tocó la cola. Enseguida se rió y dijo que me había confundido con su mujer. María estaba ahí y también se rió“, relató la panelista de Nosotros a la Mañana.

“Estaban mi marido y mis hijos ahí. Fue muy incómodo. Hoy me hace ruido. Lo sentí como una actitud de macho alfa, de dominación… no sé si fue una equivocación“, agregó.

Fuente: Exitoína