Amnistía Internacional denunció a Netflix por censura

No cabe ninguna duda de que 2018 fue el año consagratorio de Netflix , pero este 2019 no comenzó de la mejor manera para la plataforma de contenido on demand. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció la eliminación de un capítulo del programa cómico Patriot Act para el público de Arabia Saudita, sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.

Inmediatamente, la empresa estadounidense de entretenimiento emitió un comunicado a medios locales en el que explicó que suprimieron el episodio de la serie tras haber recibido "una solicitud legal válida" y para "cumplir la ley local" saudita. "Apoyamos firmemente la libertad artística en todo el mundo y eliminamos este episodio solamente en Arabia Saudita después de haber recibido una petición legal válida del gobierno y para cumplir con las leyes locales", se deslindó el gigante del streaming.

Según la ONG, el capítulo del programa del presentador Hasan Minhaj fue censurado después de que las autoridades del reino presentaran quejas a la empresa aduciendo que este violaba la ley de crimen cibernético del país. Amnistía aseguró que este hecho es "una prueba más de la represión implacable de la libertad de expresión en el reino", indicó un despacho de la agencia de noticias española EFE.

Asimismo, la organización de derechos humanos recordó que "las autoridades han usado anteriormente la ley contra el crimen cibernético para silenciar a los disidentes, creando un ambiente de miedo para aquellos que se atreven a hablar en Arabia Saudita".

"Al doblegarse a las peticiones de las autoridades de Arabia Saudita, Netflix se está arriesgando a facilitar la política de cero tolerancia respecto a la libertad de expresión y está ayudando a las autoridades a negar al pueblo su derecho al libre acceso a la información", agregó la organización en la nota.

Además, recordó que "desde la llegada al poder del príncipe heredero Mohamed bin Salman en junio de 2017, muchos defensores de los derechos humanos, activistas y críticos han sido detenidos de forma arbitraria o sentenciados de forma injusta a largas penas de cárcel sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión".

En el capítulo en cuestión, emitido a finales de octubre de 2018, el presentador se mofa de la versión de las autoridades sauditas sobre la muerte de Khashoggi y fustiga al príncipe y a la coalición encabezada por los saudíes en la guerra en Yemen.

Khashoggi, que criticó al príncipe heredero en sus columnas para el periódico The Washington Post, fue asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de ese país en Estambul el año pasado.

