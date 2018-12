Amalia Granata cuestionó al colectivo Actrices Argentinas

Amalia Granata habló tras la conferencia de prensa de Actrices Argentinas en el Multiteatro donde predominó el pañuelo verde y Thelma Fardin denunció una violación de Juan Darthés ocurrida en 2009 durante una gira de Patito Feo.

"Allí no tiene lugar nadie que esté a favor de las dos vidas Empezaron la conferencia cantando aborto legal, ¡Imaginate!", comenzó la panelista.

"Lamento que un hecho tan triste y aberrante lo tiñan con ideología. Ojalá la Justicia de Nicaragua actúe rápido. Cuando hablo de la importancia de la Justicia me refiero a que si no actúa todo queda en la nada y no avanzamos".

"El que abusa y viola tiene que ir preso. Con la condena social no solucionamos la aberración que sufrió esa chica. Tiene a haber una condena real de la Justicia, es la única manera de empezar a frenar a estos depravados. Y lamento mucho que los medios y las pañuelos verdes tergiversen todo el tiempo mis dichos", enfatizó la periodista.

Y consultada del por qué piensa que no hay lugar para el pañuelo celeste en Actrices Argentinas, comentó: "Porque hicieron la conferencia todas con el pañuelo verde y la empezaron con un cántico que decía: aborto legal".

Fuente: Primicias Ya