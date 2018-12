Alex Caniggia se sometió a una cirugía estética

Alexander Caniggia pasó por el quirófano de una clínica privada para realizarse una operación estética en el rostro. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se sometió a una cirugía de nariz.

"Gracias Dr. Lobrutto por operarme la 'napia' para ser cada día mas facha", escribió el joven en su cuenta oficial de Instagram para anunciar la noticia a sus miles de seguidores y fanáticos.

"Tiembla Brad Pitt", agregó con tono humorístico en la red social junto a una imagen en la que aparece junto a su cirujano y una venda sobre su nariz, tras realizarse la operación.

De esta manera, sigue los pasos de su hermana Charlotte, quien ya ha pasado varias veces por el quirófano para cambiar su apariencia de manera drástica. Cuando participaba en el Bailando, le confesó a Marcelo Tinelli que no le gustaba ir al gimnasio y prefería operarse.

"Me hice una rinoplastía en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. Con el tiempo el producto se disuelve, no es algo fijo que queda para toda la vida. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen", había explicado en una entrevista con la revista Gente.

Fuente: Teleshow