Alessandra Rampolla: "Experimento con una gran variedad de hombres"

Alessandra Rampolla dio una entrevista con la revista Gente done habló de su intimidad y contó que el estar sin pareja la liberó para experimentar. "Estar así, suelta, me permite experimentar con una gran variedad de hombres... ¡Y en la variedad está el gusto!", contó la famosa sexóloga.

"Puede ser que yo asuste en materia de sexo, pero eso me sirve. Porque no me va a estar con miedosos, ni los que me quieren como maestra, ni los fanfarrones", agregó.

"Necesito transitar el amor desde un lugar más humano, porque soy una mujer como cualquiera, y busco una conexión real con un hombre", detalló Alessandra.

Y sobre quién la puede conquistar, explicó: "Me gustan los hombres normales, esos que te encaran y te hacen propuestas comunes, como una salida a cenar, o al cine o escarparse con juntos un fin de semana. Hoy hacen falta personas que apuesten a los acercamientos reales: las redes sociales crearon relaciones demasiado ficticias".

"Puedo ser una dominatrix o una geisha. Aunque en ese momento del amor, lo mejor es que el entusiasmo sea equitativo", finalizó.