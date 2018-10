Alejandra Pradón se hizo un rejuvenecimiento vaginal en vivo

Luego de mucho tiempo alejada de la televisión, Alejandra Pradón reapareció en los medios y se hizo un rejuvenecimiento vaginal en vivo. Además, se realizó un tratamiento de belleza en la cara.

Según detallaron los profesionales que estuvieron a cargo del procedimiento que se vio en el programa Dr. Beauty, la modelo fue intervenida en su rostro y también en sus partes íntimas.

"Quiero embellecerme y levantar estas partecitas (la cara), pero sin cirugías porque no quiero pasar por el posoperatorio. Hace bastante que no me hago nada", le pidió la modelo antes de comenzar el tratamiento.

Durante el procedimiento, le consultaron si le dolía y a ella se la ve relajada al tiempo que niega con su voz. "Quiero decirle que es un placer lo que me he hecho. ¡Es increpible! Sentí cómo se estiró. Es como un lifting sin cirugía", destacó Pradón.

Luego solicitó un reacondicionamiento de sus partes íntimas y bromeó con su pedido: "Quiero un service, como el del auto, pero en la nena".

Rápidamente, mostraron al profesional realizando su trabajo, y detalló que le hizo un blanqueamiento en la zona genital con láser en la parte externa y un tratamiento en la parte interna, con el propósito de prevenir incontinencia urinaria y sequedad.

"Pensé que iba a doler. No dolió nada. Es increíble. Hay que prevenir. Me voy feliz. Los quiero y me entrego a ellos", aseguró sobre los profesionales que estuvieron a cargo del procedimiento.

