Aladdin publica sus primeras imágenes oficiales

Después del estreno de un teaser, hoy fueron publicadas las primeras imágenes oficiales de (2019), cortesía de Entertainment Weekly.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, porque el aspecto de Will Smith como el Genio no es demasiado satisfactorio para muchos de sus seguidores.

Seguro que hay una buena explicación para todo esto. #Aladdin pic.twitter.com/8Rps77HT9R — La Cosa Cine (@lacosacine) 19 de diciembre de 2018

Lo que no se es por qué a Will Smith le han puesto una brocha de afeitar en la cabeza y otra en la barba... pic.twitter.com/sQQ5bvTjhq — Fillenium Malcon (@F_Malcon) 19 de diciembre de 2018

Recordemos que la película dirigida por Guy Ritchie llegará a los cines de USA en mayo de 2019, por lo que es posible que tengamos próximamente un trailer completo.