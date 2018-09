Al borde de quebrarse, Ramiro Bueno recordó a Rodrigo

A pocos días del estreno de la película de Rodrigo, Ramiro Bueno, hijo del cantante, estuvo como invitado en Podemos Hablar y lo recordó a pura emoción.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff preguntó quiénes guardan objetos de personas que ya no están en este mundo. Y como era de esperar, el joven dio un paso al frente y enumeró todas aquellas pertenencias que tenía del cantante: "Tengo bastantes cosas, los shorts del Luna Park, las tinturas con las que se teñía el cabello, una de las batas con la cual hizo los shows. Tengo también juguetes míos que me había regalado cuando era chico, recuerdos fotográficos que me habían sacado con cámaras de él, y ropa, pertenencias propias de él. También tengo la famosa cadenita dorada que él usaba siempre"

En otro tramo del programa, Ramiro habló de la película en honor a su padre y contó que, si bien la vio dos veces, se emocionó muchísimo. "Aparte es una película muy fuerte, es fuerte que cuente la vida, la historia de una persona, me deja pensando", reflexionó.

Con respecto a la escena de la muerte de su padre, Bueno explicó: "Ya venía arrastrando una carga emocional enorme y esa escena es el punto de quiebre, cuando ya pasás un límite. Venís emocionado, triste, sentís nostalgia. La película no te puedo dar un punto de vista general porque yo la vivo siendo el hijo, y es algo el triple de fuerte de lo que me pasa". Y agregó conmovido: "Mi mirada es muy particular con respecto a la peli".

"Tengo recuerdos, lo que veo en videos, y el único así, personal, que recuerdo y sentí, fue cuando mi tío Ulises estuvo en el Luna Park, que yo me metí en el escenario por la parte de atrás, y yo dije 'yo recuerdo haber estado acá alguna vez', se me activó algo y fue como un deja vú, algo pasó acá, algo como que me generó adentro", señaló Ramiro en el ciclo de Telefe.

Cabe recordar, que Ramiro perdió a su papá cuando apenas tenía tres años. Motivo por el cual, tiene muy pocos recuerdos propios del cantante: "El vínculo con mi papá personalmente, mío, fue creciendo con el pasar de los años. Hoy por hoy creo que tengo el vínculo más fuerte que haya recordado en todos los años de vida que tuve. A los 15 años sentía esa nostalgia de esa falta de padre de manera temprana, y hoy lo siento como una puñalada que va sangrando y es imposible cerrar".

El hijo de Rodrigo manifiesta que todos aquellos que hablan de su padre lo hacen de manera positiva y con buenos recuerdos. "Es algo que destaco muchísimo, porque nadie me para en la calle para decir 'eh, tu viejo esto', como venir a pudrírmela, sino que siempre que me pararon en la calle y demás fueron cosas buenas", comentó.

Finalmente, el hijo del ídolo del cuarteto recordó una impactante anécdota que vivió hace pocos años y que sorprendió a todos en la mesa de Podemos Hablar: "Yo he tenido señales y a veces encuentros personales conmigo mismo también. Hace un par de años, cuando cumplí mi sueño de ser jugador de fútbol, justo en el momento que estaba por llenar la planilla se escuchó una canción de mi viejo de fondo, y era un pibe de dos categorías más chicas que se le dio por escuchar un tema de mi papá y yo pensé 'estás acá'".

Fuente: Diario Show