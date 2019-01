Ahora Calu Rivero defendió a un actor acusado de abuso

Calu Rivero reveló recientemente que Ricardo Darín le pidió a la abogada Ana Rosenfeld que no defienda a Juan Darthés en la causa que ella le inició por abuso sexual (recordemos que la actriz fue novia del Chino, hijo del actor).

Darín recibió denuncias en los últimos meses: tanto Valeria Bertuccellicomo Érica Rivas lo acusaron de maltratos laborales, mientras recientemente la modelo Romina Seferian lo acusó de haberla manoseado. Consultada por este tema, Calu se refirió a las dos primeras denuncias y lo defendió.

“Una cosa es un abuso y otra un grito, que ellos mismos llamaron ‘diferencias artísticas’”, afirmó en Gente. Ante la pregunta de si podía haber cierto machismo en las “diferencias artísticas”, amplió: “Por supuesto y por eso vuelvo a repetir, siempre voy a estar del lado de la mujer, me parece perfecto que las actrices hayan hablado (Bertuccelli y Rivas) y también creo que son tres actores muy grosos que han tenido su ego. Seguramente Ricardo habrá gritado, pero no lo podemos poner en el mismo lugar porque si no mezclamos todo. No midamos todo con la misma vara porque si no todos los hombres se van a sentir tocados”.

Fuente: RatingCero