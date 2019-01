Agustina Kämpfer: "Feinmann me amenazó y me agredió"

Agustina Kämpfer denunció a Eduardo Feinmann por "hostigamiento, maltrato, intimación verbal y amenazas" ante la Unidad de Género de la Comisaría 2ª. El hecho sucedió después de que el periodista se preguntara en las redes sociales por qué su colega todavía no estaba presa.

Ante esto, Kämpfer no tardó en reaccionar y, tras la denuncia oficial, publicó un video dirigido al conductor. En la grabación, acusó a Feinmann de hostigarla en el ámbito laboral, de gritarle y amenazarla y agredirla por el hecho de ser mujer. Además, la periodista hizo énfasis en su derecho a "trabajar en paz y no ser agredida", al tiempo que agradeció "a todas las mujeres que con su ejemplo me dan aliento y me incentivan a seguir".

"Sé que Feinmann va a intentar dejarme sin trabajo después de todo esto. Pero no puedo hacer otra cosa, necesito defenderme, defender lo que es justo, emitir un mensaje contundente para él y para todas las personas que hostigan a otras en sus lugares de trabajo #nonoscallamosmas", escribió debajo del video.

Su declaración completa:

"Desde hace mucho tiempo soy hostigada por un hombre que trabaja en el mismo grupo de medios y en el mismo edificio que yo: Eduardo Feinmann. Me gritó y me amenazó de forma directa e indirecta, cara a cara y a través de compañeros de trabajo.

No tiene problemas en agredirme en mi ámbito laboral porque soy mujer, porque cuando él se encuentra en el mismo estudio de televisión con hombres con los que ha discutido públicamente, se escabulle, se esconde detrás de otros hombres para que lo protejan.

En las últimas horas después de haber sido nuevamente objeto de su hostigamiento virtual decidí denunciarlo. No estoy dispuesta a seguir soportando su violencia sobre mí. Tengo derecho a trabajar en paz y a no ser agredida de ninguna forma.

Agradezco mucho a todas las personas que me están manifestando su apoyo y a todas las mujeres que con su ejemplo me dan aliento y me incentivan a seguir".