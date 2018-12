Adrián Dárgelos responde acusaciones por acoso sexual

El gran 2018 de Babasónicos se ha visto opacado por las recientes acusaciones de acoso que recaen sobre la banda. Tres mujeres -de las cuales dos dieron su nombre y la tercera mantuvo el anonimato como menor de edad- denunciaron en redes sociales abuso de parte de la banda.

Según relataron, tras un concierto fueron invitadas a una habitación de hotel, lugar en que fueron presionadas para consumir alcohol y drogas, y recibieron comentarios sexuales.

Al respecto, Dárgelos aseguró no tener acusación alguna en su contra: "No tuve conocimiento. Me contaron que alguien entró en un show a un camarín hace muchos años y vio algo. Es un relato como la película de The Doors. No les hicieron nada, no acusan de nada".

Ante la insistencia del periodista, Dárgelos calificó el relato de las denunciantes como fantasioso e interpeló a su entrevistador: "¿Por qué le das entidad a una mentira incontrastable? Fantasía del imaginario de rock del cine. Tienen que hacer una causa legal si ellas creen que pasa eso".

El cantante reiteró que las denunciantes deben tomar la vía legal para ser tomadas en serio: "No se puede ir y tirarle a cualquiera una bola de basura. Tienen que hacer causas legales para comprobarlo porque si no, no es serio con el tema, no es serio realmente con lo que reclama el feminismo".

"Tampoco tengo mucha información sobre el tema porque no tengo redes sociales, ni me preocupa. Yo tengo una trayectoria enorme sobre que soy homosexual, y yo tampoco me defendí de eso. ¿Tengo que defenderme ahora de cosas que tampoco pasaron?", finalizó Dárgelo.