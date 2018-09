Adrián Dárgelos de Babasónicos, a solas con MDZ

Luego de su última presentación en Mendoza en mayo pasado, Babasónicos regresa a nuestra provincia para formar parte de los festejos primaverales de Luján de Cuyo. La banda será parte de "Vivo Luján" que se extenderá durante tres días y que los tendrá cerrando la noche del viernes 21.

Luego de su exitosa gira de dos años presentando Impuesto de Fe, la banda regresa al formato eléctrico, en medio de la gran expectativa por el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, el primero de canciones nuevas en casi cinco años.

Previo a su presentación de mañana, Adrián Dárgelos estuvo presente en el estudio mayor de MDZ Radio para hablar de todo con el equipo de Uno Nunca Sabe en una extensa y entretenida entrevista.

-Se viene el lanzamiento del nuevo disco de Babasónicos, el primero de canciones nuevas en casi cinco años, tras Romantisísmico. ¿Qué nos podés contar sobre este próximo trabajo de estudio?

- El disco es un nuevo esfuerzo por reinventarnos y definir claramente qué público queremos tener. La música no es solo una expresión, si fuese así no sería tan popular. Es un llamado un circulo de pertenencia. Es compartir un punto de vista estético, filosófico, conceptual con gente que no sabés dónde está. Entonces, con la música las llamás. Fijate que la música pop es la sobreestetización del silencio, sino la música sería igual. Todos se expresarían con un laud, como un trovador del pasado, y listo. Todos serían Orfeo, pero no. Todo cambió a partir del surgimiento de la música pop, que básicamente es el acceso al los instrumentos por parte de las clases trabajadoras.

-¿Cuando el rock nacional se volvió popular?

- Hasta bien entrada la década del noventa el rock todavía seguía siendo algo contarcultural. La música hecha por jóvenes, sin producción de las grandes compañías discográficas al estilo comercial, era un música que no era popular. Se convierte en popular más o menos en la época en la que Pappo sale en el programa de Tato Bores (1992). Después, con la última recesión del menemismo, vuelve a caer su popularidad y a partir del 2002, al no poder traer tantos grupos extranjeros y perder Rock&Pop influencia en el mainstream, hay un nuevo surgimiento.

-¿De dónde nace la idea de "rock nacional"?

- La idea de “rock nacional” es solo argentina. No hay ningún país de Latinoamérica que llame así a su rock. Básicamente, nosotros lo llamamos así para diferenciarlo de todo el aluvión que hubo antes de la década del setenta de música anglosajona. Es un momento único que se da cuando los jóvenes comienzan a componer sus propias ideas y no son mediatizados por mayores, generando una especie de consumo en una brecha y comienzan con su propia producción cultural. Y nos encontramos con artistas argentinos, como los Gatos en 1967, escribiendo en español.