Acusan a Nicolas Cage de abuso sexual: la respuesta del actor

Vickie Park tuvo un noviazgo con Nicolas Cage. La actriz acusó al actor de 54 años de edad de "abusar de ella durante el Slash Film Festival" en Viena, Austria, el pasado 20 de septiembre. Ella señaló que “asistieron juntos a un evento de cine”, pero que “al final él se propasó con ella”, argumentando que el actor en ese momento estaba "severamente intoxicado".

Las acusaciones figuran en documentos judiciales como parte de una solicitud de orden de restricción que Park presentó contra la ex esposa del actor, Alice Kim. Ella presentó la denuncia por hostigamiento.

En su solicitud judicial, Park indica que Kim “la acosa por medio de las redes sociales”. Producto de ello tiene "mucho miedo" de salir de su casa.

El juez en el caso negó la solicitud de Park de una orden de restricción hasta una audiencia a fines de este mes.

Por otro lado, en estos días Nicolas Cage también estuvo presente edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, España, y allí negó las acusaciones de haber violado a su ex Vickie Park, en una rueda de prensa.

"Ya he hecho mi declaración sobre este tema, pero no hubo nada de eso, solo para dejarlo claro", afirmó el actor al respecto. Su representante agregó que se trata de “absurdas alegaciones”.

El actor salió también al paso de los rumores que apuntaban a que iba a dejar definitivamente la actuación para dedicarse a la dirección: "Esos rumores no son ciertos; quiero continuar actuando pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día".

Fuente: Rating Cero