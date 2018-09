Actriz trans argentina contó que Mick Jagger la quiso "chapar"

Mariana Genesio Peña, la actriz trans de El Marginal, habló del encuentro que tuvo con Mick Jagger en la fiesta de los Oscar.

Ellafue invitada a la exclusiva celebración luego de la entrega de premios y su belleza llamó la atención del líder de los Rolling Stones.

Este fin de semana estuvo como invitada en el programa PH, y relató cómo fue le encuentro, que se produjo luego de que su marido, el guionista Nicolás Giacobone ganara en 2014 el Oscar al mejor guión por la película Birdman.

"Fuimos a esa fiesta, que es muy exclusiva y los famosos se descontracturan, se sacan los zapatos, bailan... En un momento yo estaba bailando en la pista y noto que todos me miran muy raro. Me doy vuelta, había un señor, yo ni lo reconocí. Lo vi todo flacucho, medio viejito. Cuando le vi la jeta, dije ‘Mick Jagger’. Me hizo el pasito de la gallina", contó.

"Yo estaba muy mona… Nos pusimos a bailar y en un momento se acercaba y empezó a meter sus rodillas entre mis piernas… Yo dije: 'lo único que falta es que se dé cuenta de que soy travesti y haga un escándalo y yo salga en las tapas de los diarios de Hollywood’. Me asusté, salí corriendo'. Y lo fui a buscar a Nico. Le dije: 'Mick Jagger me quiso chapar'. Y me respondió: '¡pero vos sos boluda! ¡Andá a darle un beso!'".