Actrices Argentinas denunció amenazas y maniobras de desprestigio

El colectivo Actrices Argentinas publicó un comunicado en su cuenta en Twitter donde aseguró que algunas de sus integrantes recibieron amenazas, denunció maniobras de desprestigio y apuntó contra el Estado por la falta de contención a víctimas de abuso sexual.

"El acompañamiento colectivo a la denuncia de Thelma Fardin destapó una realidad naturalizada, silenciada y vivida en soledad, de magnitud abrumadora. Miles de víctimas de abuso y violencia sexual comenzaron a decir lo callado, sea que hubiera sucedido hace 20 años o ayer", comienza el escrito publicado por el colectivo, que apoyó a la joven actriz cuando hizo pública su denuncia por violación contra Juan Darthés.

"Sabemos que existen muchos casos, aunque no lleguen a ser reflejados por los medios. Apoyamos y empatizamos con cada víctima. Actrices Argentinas no posee las herramientas ni recursos para contener y ayudar a las cientos de víctimas que se nos acercaron a partir de la conferencia de prensa, no podemos ocupar la función que deberían cumplir el Estado y la Justicia, pero sí estamos trabajando incansablemente para contener y derivar los casos que llegan y para que esta realidad cambie", reza la publicación.

Actrices Argentinas manifestó su preocupación por los "ejemplos nefastos de tratamientos sexistas y patriarcales en los contenidos informativos, de entretenimiento y de opinión", y aseguró que "se lucra con el dolor y la humillación de víctimas de abuso".

En ese sentido, el colectivo manifestó: "Así como afirmamos que el Estado es responsable por cada víctima que no accede a la ayuda y justicia que merece, insistimos en la enorme responsabilidad de los medios de comunicación como vehículos de información y sensibilización social. Muchas compañeras fuimos y seguimos siendo amenazadas personal, mediática y judicialmente".

Intimo en el plazo de 24 de horas proceda al bloqueo inmediato de las manifestaciones falsas y contumeliosas a mi honor conforme fallo “Maria Belen Rodriguez”. Bajo apercibimiento de iniciar acciones criminales y civiles por daños y perjuicios. Queda ud. notificada. https://t.co/FBj1ge8gTz — Fernando Burlando (@FernandBurlando) 11 de enero de 2019

"Se busca desprestigiar a quienes luchamos por los derechos de las mujeres y diversidades sexuales. Ante todo intento de cortar nuestros lazos de solidaridad, respondemos más unidas que nunca", concluye el escrito, juntos a los hashtags #ElEstadoEsResponsable #TocanAUnaTocanATodas #MiráCómoNosPonemos.