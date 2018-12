A horas de la final, Cinthia Fernández apuntó contra Jimena Barón

Esta noche es la gran final del Bailando 2018 y Cinthia Fernández estuvo en Los ángeles a la mañana y expresó que, para ella, Jimena Barón no merecía estar en esta instancia, teniendo en cuenta cuestiones técnicas. "No es nada en contra de Jimena, pisaba huevos, estaba chueca", dijo.



"No es una cuestión de querer o no, es una cuestión de baile", agregó luego. "Hay sistemas que vienen hace años, no podés ir contra eso, hay fans que están recontra organizados. No tiene nada que ver que uno diga que bailó mal, así como a mí no me votó la gente, hay que reconocer también cuando alguien no baila bien", dijo en referencia a que las personas que llegan a la final del programa no son necesariamente las mejores en la pista.



"Yo se lo dije en la cara, le dije que era la que peor había bailado. Para mí se lo merecían los pibes y Lourdes", sumó y agregó: "Fue la única que involucionó en el Bailando, en cuestiones de baile".