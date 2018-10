A cinco meses de casarse, se separaron Tomasito y Guido Süller

Guido y Tomasito Süller se casaron para sorpresa de muchos el 14 de mayo. En los últimos días, Guido pasó un momento difícil, dado que le detectaron y debieron extirpar cuatro tumores de urgencia.

Sorpresivamente, él anunció este viernes la separación. “El amor es algo que no se puede exigir, o se siente o no se siente. Entonces yo no puedo estar presionando a alguien que no siente acompañarme, o no siente estar conmigo, que no siente cuidarme”, contó en Los ángeles de la mañana.

Guido dio a entender que sabía que a Tomasito le interesaba su dinero: “Yo me casé para eso, para tener un compañero, para envejecer con alguien. Yo hice un acta pre matrimonial, pero sabía con quién me casaba”.

Fuente: Rating Cero