PASO 2021: por qué la campaña electoral fue tan pobre, según un experto

Los últimos meses la campaña electoral hacia las PASO 2021 fue corriendo "a codazos" la pandemia de los principales portales de noticias. La vacunación en el país se aceleró notoriamente y aunque el oficialismo buscó capitalizarla como eje, lo cierto es que parecía rendir más hablar de "garchar" para Victoria Tolosa Paz o de "fumar un porro" para María Eugenia Vidal que plantear seriamente el goce o las drogas.

En este sentido el tono de la campaña nacional fue carente de propuestas para llevar al Congreso y se colmó de frases reactivas que buscaron despertar de la apatía al electorado que tiene otra agenda y más urgente: economía, seguridad y trabajo.

En No cantes victoria, por MDZ Radio, dialogamos con el politólogo Andrés Malamud para esbozar un análisis de cómo se configuraron las elecciones primarias y qué asuntos importantes se dejaron fuera por buscar una estrategia más "ruidosa".

"La campaña fue muy pobre porque hay apatía y los candidatos querían posicionarse, hacerse conocidos, hacerse escuchar. La manera más efectiva es con ruido y no con sustancia, si te ponés a argumentar perdés la oportunidad frente a otro que grita más alto".

Cuando María Eugenia Vidal para hablar de un importante tema como es la legalización de las drogas en Argentina habló de "fumar un porro con amigos" de alguna forma le bajó el "precio" a una discusión seria y necesaria. "La droga no es una cuestión anecdótica, sino que es el principal producto de exportación de América Latina sumado porque algunos países producen petróleo y otros soja pero la droga es el producto que exportan todos y sino lo exportan, lo circulan como Argentina".

Una clara evidencia de este tema es la explosión de violencia en estos días en Rosario. Para Malamud la explicación es que esa ciudad tiene un puerto "adonde llega toda la droga de Paraguay y Brasil y parte para África y Europa".

En aquellos países como el nuestro dónde crece la informalidad, "50% en Argentina y 70% en Perú" se produce el contexto económico perfecto para que la incorporación de personas al crimen. "Entonces banalizar un tomarse este tema en broma diciendo 'me fumo un porro en Palermo, pero es diferente que allá en la villa' es fijarse en el menudeo y no darse cuenta que esto es un gran negocio que produce enfermedades y muerte y que los chicos que son víctimas, precisamente los adictos tienen un problema de salud, pero Argentina tiene un problema de seguridad". "Cuando abordan el tema de las drogas de esta manera superficial, no lo hacen como un tema de salud o seguridad, sino de moral" sentenció el politólogo.

Andrés Malamud vive hace varios años en Portugal donde se despenalizó el consumo de todas las sustancias. Desde allí cuenta esa experiencia donde el ciudadano tiene la libertad de hacer lo que quiere de manera segura y controlada. "Si tiene un problema de adicción se aborda como un tema de salud y se le brinda tratamiento".

De esta manera desaparecieron los problemas de seguridad y sociales aparejados a la droga. Tienen una regulación similar al tabaco "no se compra en todos lados, no se puede molestar a los demás y se puede comprar bajo condiciones como ser mayor de edad", y en el caso de las drogas duras "en la farmacia bajo receta". "Por eso la persona no tiene que lidiar con un 'dealer' sino que es el Estado el que provee y regula para quien tenga la voluntad y la capacidad y cumpla con la ley".

Además, agregó Malamud que esto sucede en EEUU con la marihuana, en Países bajos y Portugal con más sustancias y está "arrancando en Uruguay acá al lado".

¿Qué pasará el domingo 12 de septiembre?

En estas elecciones primarias lo central será "quién gana en la provincia de Buenos aires y si el Gobierno tiene un quórum propio en el Senado", aunque en principio recuerda el politólogo "no se elige ningún legislador en las PASO" porque "a veces esto se olvida".

"Lo clave que vamos a ver es el equilibrio interno de cada coalición sea el pro el partido mayoritario en Juntos por el Cambio o el radicalismo y si es Cristina quien sigue teniendo el paquete mayoritario de acciones o no le va bien en la provincia de Buenos aires y los gobernadores o Alberto Fernández le plantan cara".

¿Las elecciones generales de 2021 serán un termómetro sobre la gestión del oficialismo?

En algunas ocasiones en los países dónde hubo elecciones, sobre todo ejecutivas, la gestión de la pandemia tuvo un costo electoral alto para los Gobiernos de turno. Sin embargo en Argentina se viene dando un fenómeno particular dónde en los comicios provinciales que tuvieron lugar en este 2021, los oficialismos locales prevalecieron. "Aunque no sea lo mismo que el Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes también gestionaron pandemia y encerraron gente y dieron o no ayudas económicas, sin embargo en Argentina todos los oficialismos se impusieron en las urnas".

Al comienzo de la pandemia, el Gobierno nacional se ungió como autoridad sobre cómo se gestionaba la emergencia sanitaria en cada rincón del país. Conforme esto se fue extendiendo en el tiempo hubo un giro hacia la delegación de responsabilidades en los jefes comunales y gobernadores provinciales para gestionar la situación.

En esta dirección el politólogo considera que las elecciones legislativas como aprobación o desaprobación del gobierno de Alberto Fernández funcionará como se viene viendo el mapa este último tiempo. "Mendoza según indican todas las encuestas que hay que tomar con pinzas, será el gobernador el que sea acompañado por todos los electores. Y lo mismo pasará probablemente en todas las provincias, el oficialismo nacional ganará en la mayor parte porque las gobierna y la oposición va a ganar en la franja central de Mendoza, Córdoba, Capital Federal y está por verse todavía Santa fe, Entre Ríos y Corrientes".

"En síntesis -continuó Malamud- lo que no sabemos es qué impacto va a tener en el 2023 porque en general las elecciones intermedias no anticipan la presidencial".

Escuchá la nota completa acá.