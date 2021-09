Desopilante spot de campaña cita el viejo refrán de conocer a Marcelo

Marcelo Arancibia, del partido GEN, encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales del frente Consenso Ischigualasto de San Juan decidió hacer un jingle de campaña que cierra con la frase "Marcelo...acercate y conocelo". Habló en MDZ Radio y comentó por qué eligieron esta frase que rememora la frase popular.

"Se despierta una luz de esperanza (...) es Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional (,,,). Marcelo, acercate y conocelo", reza el spot de campaña que suena en las radios sanjuaninas y ya dio vueltas a todo el país por la desopilante frase. Aquí el jingle completo:

Consultado sobre si surtió efecto el jingle, Arancibia señaló: "Sí, muchísima gente se ha acercado a conocerme". Contó también que un adolescente de 13 años fue quien le hizo espontáneamente el demo y su mamá luego se lo dio al Consenso Ischigualasto para que lo utilicen, si así lo deseaban. "Lo tomamos y después le hizo los arreglos y lo grabó el grupo Mega, uno de los grupos cuarteteros más importantes de San Juan".

En relación a las motivaciones que llevaron al candidato a emplear este spot, el entrevistado dijo que "la política de San Juan, lamentablemente, hace mucho tiempo que ha desertado del diálogo y la propuesta. Y nuestro frente se propuso decir cosas en esta campaña".

Finalmente, Nicolás Attias -conductor de MDZ Radio- le preguntó si esto no le hacía perder la seriedad que ha construido, por ejemplo, denunciando en su momento a la Barrick Gold. "En San Juan me conocen y me dicen que soy una persona muy almidonada. Yo soy abogado, me alejé mucho tiempo de la política, pero tengo ese halo de persona seria, que lo soy", respondió.

"Yo no uso palabras soeces para darme a conocer. El 'acercate y conocelo' del jingle es a Marcelo y al Consenso Ischigualasto", concluyó Arancibia.

En el siguiente video puedes ver otros spot de campaña también desopilantes: