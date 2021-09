Se disparó el dólar blue y crece el temor por el precio post elecciones

Mientras nos acercamos a las elecciones PASO, el dólar blue subió dos pesos en relación a la jornada de ayer. Esto comienza a generar preocupación en los pequeños ahorristas, dado que reaparecen los fantasmas de la última elección (2019), cuando la divisa estadounidense se disparó tras el resultado de la votación. A eso se refirió el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

El dólar blue cotiza hoy miércoles 8 de septiembre en 187 pesos para la venta y 184 pesos para compra. Así, la brecha entre el oficial y el paralelo es mayor al 84%.

"Subió un poco pero nada para preocuparse", tranquilizó Burgueño. Es que "estamos en época de elecciones y unas elecciones donde la especulación marca que el Gobierno no sería victorioso a nivel nacional. Entonces, casi inevitablemente tiene que haber tensiones cambiarias", reflexionó.

De hecho, para el economista, "que el dólar blue esté subiendo de a 2 pesos en la semana, siendo que estamos a miércoles y las elecciones son el domingo, no lo veo tan preocupante". O dicho, de otra manera, "podría ser peor".

En relación a lo ocurrido en 2019, Burgueño dijo que aquel lunes post elecciones presidenciales vivimos "uno de los peores días económicos en la historia de la democracia moderna, irresponsabilidad 100% de Mauricio Macri, no del presidente electo, como quiso decir". Pero "eso no va a ocurrir ahora, no habrá locuras el lunes 13". Es que el contexto es completamente diferente, porque -entre otras cosas- se disputa una legislativa, y a Alberto Fernández le quedarán 2 años más de gobierno por delante.